Юлия Лущинская вызвала скорую помощь из-за проблем со здоровьем

Блогер, певица Юлия Лущинская. Фото: Instagram/julia_lushchinska

После рождения в конце прошлого года первенца, исполнительница одиозного трека "Я танцюю гопака" Юлия Лущинская испытывает определенные проблемы со здоровьем. К молодому блогеру приезжала карета скорой помощи.

Об этом Лущинская сообщила в сториз своего Instagram.

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Последние недели дочь Лущинской, ЭЕа, болеет. Девочка не может нормально есть, потому что часто кашляет. Поэтому блогер не высыпается и чувствует слабость.

"Голова болит очень сильно, хотя сегодня первый день, когда мне дали поспать. Уже накоплена усталость, но я понемногу работаю. Евуся кашляет до рвоты, плохо ест и спит. Все остальное неплохо", — рассказала Лущинская.

Юлия Лущинская с дочерью. Фото: Instagram/julia_lushchinska

Впрочем, впоследствии блогеру стало плохо. Звезде соцсетей пришлось вызвать медицинскую помощь.

"Это какой-то сериал. Только уехала от меня скорая. Стало очень плохо. Покололи уколы, чтобы попустило. Теперь лежу, думаю как восстановиться", — призналась Лущинская.

Уже после этого она опубликовала фотографию с вечерней прогулки вместе с дочерью. Лущинская выгуляла новую коляску и на проблемы со здоровьем не жаловалась.

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