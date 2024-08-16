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Гурт Океан Ельзи презентував новий англомовний сингл з відомим американським рокером

16 серпня 2024 21:59
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Гурт Океан Ельзи заспівав з фронтменом гурту Goo Dolls Джоном Резніком
Учасники гурту "Океан Ельзи". Фото: Instagram/okeanelzy_official
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Гурт "Океан Ельзи" активно готується до свого ювілею. В жовтні йому виповниться 30 років. Зокрема, з цієї нагоди музиканти випустили англомовний трек Lighthouse.

Кліп на нього з'явився на YouTube-каналі гурту "Океан Ельзи".

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Новий трек фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з музикантами записав спільно з лідером популярної американської рок-групи Goo Goo Dolls Джоном Резніком. У 2026-му в закордонних артистів також буде ювілей — колективу виповниться 40 років. 

Режисерами кліпу виступили Насім Мауї та Крістоф Ментс. Спільних сцен у Вакарчука та Резніка не було. Також на знімальному майданчику були залучені актори Каміла Тібо та Тібо Фрейс. 

В коментарях під відео користувачі соцмереж написали здебільшого позитивні відгуки учасникам гурту "Океан Ельзи". 

  • Чудова пісня! Від неї крила розправляються і хочеться злетіти.
  • Геніальне виконання! Тепер одна з моїх улюблених пісень "Океану Ельзи".
  • Пам'ятаю, Слава мав пісню англійською мовою Long time ago в альбомі "Там де нас нема". Теж сподобалася, асоціації з The Beatkes були. Талановитий музикант, творчих успіхів йому та натхнення.

Зазначимо, що 11 та 12 жовтня рокери відіграють два шоу в столичному Палаці Спорту. Це буде святкування 30-річчя колективу. Подробиць зіркових колаборацій на концерті учасники гурту "Океан Ельзи" поки не розкривали. 

Нагадаємо, раніше ми писали, ким служить Святослав Вакарчук у ЗСУ. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч об’єдналася в дуеті з відомим музичним виконавцем Максимом Бородіним.

музика кліпи українські зірки "Океан Ельзи"

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Новина з відео

21:37 Затримання військовозобов'язаних — як довго людину можуть утримувати в ТЦК

21:32 У Повітряних силах повідомили про втрату Україною винищувача МіГ-29

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