Гурт Океан Ельзи заспівав з фронтменом гурту Goo Dolls Джоном Резніком

Учасники гурту "Океан Ельзи". Фото: Instagram/okeanelzy_official

Гурт "Океан Ельзи" активно готується до свого ювілею. В жовтні йому виповниться 30 років. Зокрема, з цієї нагоди музиканти випустили англомовний трек Lighthouse.

Кліп на нього з'явився на YouTube-каналі гурту "Океан Ельзи".

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Новий трек фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з музикантами записав спільно з лідером популярної американської рок-групи Goo Goo Dolls Джоном Резніком. У 2026-му в закордонних артистів також буде ювілей — колективу виповниться 40 років.

Режисерами кліпу виступили Насім Мауї та Крістоф Ментс. Спільних сцен у Вакарчука та Резніка не було. Також на знімальному майданчику були залучені актори Каміла Тібо та Тібо Фрейс.

В коментарях під відео користувачі соцмереж написали здебільшого позитивні відгуки учасникам гурту "Океан Ельзи".

Чудова пісня! Від неї крила розправляються і хочеться злетіти.

Геніальне виконання! Тепер одна з моїх улюблених пісень "Океану Ельзи".

Пам'ятаю, Слава мав пісню англійською мовою Long time ago в альбомі "Там де нас нема". Теж сподобалася, асоціації з The Beatkes були. Талановитий музикант, творчих успіхів йому та натхнення.

Зазначимо, що 11 та 12 жовтня рокери відіграють два шоу в столичному Палаці Спорту. Це буде святкування 30-річчя колективу. Подробиць зіркових колаборацій на концерті учасники гурту "Океан Ельзи" поки не розкривали.

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