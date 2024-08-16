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Группа Океан Ельзи представила новый англоязычный сингл с известным американским рокером

16 августа 2024 21:59
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Группа Океан Ельзи спела с фронтменом группы Goo Dolls Джоном Резником
Участники группы "Океан Ельзи". Фото: Instagram/okeanelzy_official
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Группа "Океан Ельзи" активно готовится к своему юбилею. В октябре ей исполнится 30 лет. В частности, по этому случаю музыканты выпустили англоязычный трек Lighthouse.

Клип на него появился на YouTube канале группы "Океан Ельзи".

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Новый трек фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук с музыкантами записал совместно с лидером популярных американской рок-группы Goo Goo Dolls Джоном Резником. В 2026 у зарубежных артистов также будет юбилей — коллективу исполнится 40 лет.

Режиссерами клипа выступили Насим Мауи и Кристоф Ментс. Совместных сцен у Вакарчука и Резника не было. Также на съемочной площадке были привлечены актеры Камилла Тибо и Тибо Фрейс.

В комментариях под видео пользователи соцсетей написали в основном положительные отзывы участникам группы "Океан Ельзи".

  • Великолепная песня! От нее крылья расправляются и хочется взлететь.
  • Гениальное исполнение! Теперь одна из моих любимых песен "Океана Ельзи".
  • Помню, Слава имел песню на английском языке Long time ago в альбоме "Там, де нас нема". Тоже понравилось, ассоциации с The Beatkes были. Талантливый музыкант, творческие успехи и вдохновение.

Отметим, что 11 и 12 октября рокеры отыграют два шоу в столичном Дворце Спорта. Это будет празднование 30-летия коллектива. Подробности звездных коллабораций на концерте участники группы "Океан Ельзи" пока не раскрывали.

Напомним, ранее мы писали, кем служит Святослав Вакарчук в ВСУ. Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич объединилась в дуэте с известным музыкальным исполнителем Максимом Бородиным.

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