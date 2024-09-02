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Гросу потрапила у скандал через вечірку в США

2 вересня 2024 14:37
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Гросу потрапила у скандал через російські пісні
Українська співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Мережею розлетілося відео, на якому Аліна Гросу співає пісню російського виконавця Юрія Шатунова — "Белые розы". Менеджмент зірки прокоментував скандал.

Відео з виступом Гросу було опубліковано в Telegram-канал "Slay Music".

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У мережу потрапили відео, на якому співачка в чорному обтислому комбінезоні та на високих підборах в одному із ресторанів США співає російською пісню Шатунова "Белые розы". Зірка начебто виступала на дні народження в українця.

Менеджмент зірки прокоментував інцидент у коментарях виданню "Фокус". Представники співачки заявили, що відео у мережі — монтаж, адже Гросу після початку війни переклала усі свої пісні на українську.

"Аліна гарно володіє українською і англійською, тому співає виключно цими мовами. Нас попереджали, що чим більше Аліна буде впізнаваною, тим більше ймовірність, що будуть такі спроби дискредитувати її. Це все недоброзичливці. Відео просто сфабриковано", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що зірка показалася на відпочинку у Діснейленді. А також Гросу розповіла про побут з чоловіком.

скандал Аліна Гросу українські зірки російські зірки

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