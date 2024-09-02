Гросу попала в скандал из-за российских песен

Украинская певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Сетью разлетелось видео, на котором Алина Гросу поет песню российского исполнителя Юрия Шатунова — "Белые розы". Менеджмент звезды прокомментировал скандал.

Видео с выступлением Гросу было опубликовано в Telegram-канале "Slay Music".

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В сеть попали видео, на котором певица в черном облегающем комбинезоне и на высоких каблуках в одном из ресторанов США поет на русском песню Шатунова "Белые розы". Звезда вроде бы выступала на дне рождения у украинца.

Менеджмент звезды прокомментировал инцидент в комментариях изданию " Фокус ". Представители певицы заявили, что видео в сети — монтаж, ведь Гросу после начала войны перевела все свои песни на украинский язык.

"Алина хорошо владеет украинским и английским, поэтому поет исключительно на этих языках. Нас предупреждали, что чем больше Алина будет узнаваема, тем больше вероятность, что будут такие попытки дискредитировать ее. Это все недоброжелатели. Видео просто сфабриковано", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что звезда показалась на отдыхе в Диснейленде. А также Гросу рассказала о быте с мужем.