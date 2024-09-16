Фільм "Росіяни на війні" все одно покажуть в Торонто — деталі

Кадр з російського фільму. Фото: скриншот

На кінофестивалі в Торонто покажуть фільм "Росіяни на війні". Однак поза конкурсною програмою. На сайті розміщенні сеанси.

Розклад кінотеатру перевірили журналісти Бабеля.

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Фільм "Росіяни на війні" режисерки Анастасії Трофімової мали виключити з програми перегляду, втім сеанси анонсовані. Стрічку, яка відбілює злочини окупантів в Україні, покажуть 17 вересня на двох сеансах. Квитки коштують 16 канадських доларів, і більшість зали вже розкуплена.

Розклад сеансів фільму "Росіяни на війні". Фото: tiff.net

Зала кінотеатру на сеанс фільму "Росіяни на війні". Фото: tiff.net

Нагадаємо, що кілька днів тому Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) заявив, що призупиняє покази "Росіяни на війні" через "значні загрози для роботи фестивалю і громадської безпеки".

Також ми розповідали, що стрічку зняла ексдокументалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Герої фільму — "бідні прості росіяни", які воюють тільки за гроші. Вона заявляла на престурі, що окупанти не вчиняли злочинів. Там є персонаж українець, який воює за РФ і розповідає про громадянську війну в України. Загалом фільм можна охрестити "пропагандою" Кремля.