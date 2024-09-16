Фильм "Россияне на войне" все равно покажут в Торонто.

Кадр из российского фильма. Фото: скриншот

На кинофестивале в Торонто покажут фильм "Русские на войне". Однако вне конкурсной программы. На сайте размещены сеансы.

Расписание кинотеатра проверили журналисты Бабеля.

Читайте также:

Фильм "Россияне на войне" несмотря ни на что покажут в Торонто

Фильм "Россияне на войне" режиссера Анастасии Трофимовой должны были исключить из программы просмотра, впрочем, сеансы анонсированы. Лента, которая отбеливает преступления оккупантов в Украине, покажут 17 сентября на двух сеансах. Билеты стоят 16 канадских долларов, и большинство зала уже раскуплены.

Расписание сеансов фильма "Русские на войне". Фото: tiff.net

Зал кинотеатра на сеансе фильма "Россияне на войне". Фото: tiff.net

Напомним, что несколько дней назад Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) заявил, что приостанавливает показы "Россияне на войне" из-за "значительных угроз для работы фестиваля и общественной безопасности".

Также мы рассказывали, что фильм сняла экс документалистка Russia Today Анастасия Трофимова. Герои фильма — "бедные простые россияне", которые воюют только за деньги. Она заявляла на прес туре, что оккупанты не совершали преступлений. Там есть персонаж украинец, воюющий за РФ и рассказывающий о гражданской войне в Украине. В общем, фильм можно окрестить "пропагандой" Кремля.