Джейсон Стейтем одружується з Розі Гантінгтон-Вайтлі — подробиці

Джейсон Стейтем одружується з коханою після восьми років заручин та двох дітей
Американський актор Джейсон Стейтем разом з британською моделлю Розі Гантінгтон-Вайтлі вже понад 15 років разом. У них народилось двоє дітей, втім лише зараз пара вирішила зіграти весілля.
Про це пише видання RadarOnline.
Джейсон Стейтем одружується з Розі Гантінгтон-Вайтлі
Ще 8 років тому пара заручилась, втім одружитись вирішили лише зараз. За інсайдерською інформацією Джейсон Стейтем нарешті готовий офіційно стати чоловіком Розі Гантінгтон-Вайтлі. Ба більше — вони планують народити третю дитину.
"Вони надзвичайно щасливі разом. У них були свої злети і падіння — в основному через те, що він був легковажним. Але він подолав свої проблеми із зобов'язаннями і довів, що є неймовірним партнером і батьком — і вони закохані більше, ніж будь-коли", — зазначає інсайдер.
Пара заручилась у 2016 році, а весілля планувала відгуляти 2018-го. Спочатку вони відклали свято, щоб почекати поки син підросте, потім, коли донька.
"Жартують, що якщо вони будуть чекати, то опиняться в будинку для людей похилого віку ще до того, як зможуть зіграти весілля", — передає інсайдер.
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