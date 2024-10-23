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Джейсон Стейтем одружується з коханою після восьми років заручин та двох дітей

23 жовтня 2024 06:00
Валерія Соколенко - Редактор
Джейсон Стейтем одружується з Розі Гантінгтон-Вайтлі — подробиці
Голлівудський актор Джейсон Стейтем з коханою. Фото: instagram.com/rosiehw
Валерія Соколенко - Редактор

Американський актор Джейсон Стейтем разом з британською моделлю Розі Гантінгтон-Вайтлі вже понад 15 років разом. У них народилось двоє дітей, втім лише зараз пара вирішила зіграти весілля.

Про це пише видання RadarOnline.

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Джейсон Стейтем одружується з Розі Гантінгтон-Вайтлі

Ще 8 років тому пара заручилась, втім одружитись вирішили лише зараз. За інсайдерською інформацією Джейсон Стейтем нарешті готовий офіційно стати чоловіком Розі Гантінгтон-Вайтлі. Ба більше — вони планують народити третю дитину.

"Вони надзвичайно щасливі разом. У них були свої злети і падіння — в основному через те, що він був легковажним. Але він подолав свої проблеми із зобов'язаннями і довів, що є неймовірним партнером і батьком — і вони закохані більше, ніж будь-коли", — зазначає інсайдер.

Джейсон Стейтем з донькою
Джейсон Стейтем відклав одруження через дітей. Фото: instagram.com/rosiehw

Пара заручилась у 2016 році, а весілля планувала відгуляти 2018-го. Спочатку вони відклали свято, щоб почекати поки син підросте, потім, коли донька. 

"Жартують, що якщо вони будуть чекати, то опиняться в будинку для людей похилого віку ще до того, як зможуть зіграти весілля", — передає інсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosie HW (@rosiehw)

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Джейсон Стейтем США Голлівуд актори весілля

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