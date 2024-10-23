Джейсон Стейтем одружується з Розі Гантінгтон-Вайтлі — подробиці

Голлівудський актор Джейсон Стейтем з коханою. Фото: instagram.com/rosiehw

Американський актор Джейсон Стейтем разом з британською моделлю Розі Гантінгтон-Вайтлі вже понад 15 років разом. У них народилось двоє дітей, втім лише зараз пара вирішила зіграти весілля.

Про це пише видання RadarOnline.

Читайте також:

Джейсон Стейтем одружується з Розі Гантінгтон-Вайтлі

Ще 8 років тому пара заручилась, втім одружитись вирішили лише зараз. За інсайдерською інформацією Джейсон Стейтем нарешті готовий офіційно стати чоловіком Розі Гантінгтон-Вайтлі. Ба більше — вони планують народити третю дитину.

"Вони надзвичайно щасливі разом. У них були свої злети і падіння — в основному через те, що він був легковажним. Але він подолав свої проблеми із зобов'язаннями і довів, що є неймовірним партнером і батьком — і вони закохані більше, ніж будь-коли", — зазначає інсайдер.

Джейсон Стейтем відклав одруження через дітей. Фото: instagram.com/rosiehw

Пара заручилась у 2016 році, а весілля планувала відгуляти 2018-го. Спочатку вони відклали свято, щоб почекати поки син підросте, потім, коли донька.

"Жартують, що якщо вони будуть чекати, то опиняться в будинку для людей похилого віку ще до того, як зможуть зіграти весілля", — передає інсайдер.

Нагадаємо, актор Гоакін Фенікс знову засвітився поруч з чарівною нареченою. Також ми розповідали про зірок, які ігнорують шлюбні обітниці.