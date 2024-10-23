Джейсон Стейтем женится на Розе Гантингтон-Уайтли.

Голливудский актер Джейсон Стэтхэм с любимой. Фото: instagram.com/rosiehw

Американский актер Джейсон Стэтхэм вместе с британской моделью Рози Гантингтон-Уайтли уже более 15 лет вместе. У них родилось двое детей, но только сейчас пара решила сыграть свадьбу.

Об этом пишет издание RadarOnline.

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Еще 8 лет назад пара обручилась, однако жениться решили только сейчас. По инсайдерской информации Джейсон Стэтхэм наконец-то готов официально стать мужем Рози Гантингтон-Уайтли. Более того, они планируют родить третьего ребенка.

"Они чрезвычайно счастливы вместе. У них были свои взлеты и падения — в основном из-за того, что он был легкомыслен. Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что является невероятным партнером и отцом — и они влюблены больше, чем когда-либо", — отмечает инсайдер.

Джейсон Стэтхэм отложил брак за детей. Фото: instagram.com/rosiehw

Пара обручилась в 2016 году, а свадьбу планировала отыграть в 2018-м. Сначала они отложили праздник, чтобы подождать, пока сын подрастет, потом, когда дочь.

"Шутят, что если они будут ждать, то окажутся в доме престарелых еще до того, как смогут сыграть свадьбу", — передает инсайдер.

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