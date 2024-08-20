Джей Ло приєдналася до популярного тренду у TikTok — відео

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Співачка Дженніфер Лопес знову підігріла чутки про розлучення із Беном Аффлеком. Зірка здивувала шанувальників на вечірці після концерту Бруно Марса. Артистка пила алкогольний напій прямо з пляшки.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Джей Ло п'є з пляшки

Зірка приєдналася до актуального тренду TikTok, започаткованого контент-креатором Джулсом Леброном. Він показує, як проявляти стриманість та скромність у різних життєвих обставинах.

Джей Ло поділилася відео, на якому вона п'є із пляшки із рідиною яскравого кольору після нічної тусовки з друзями на концерті Бруно Марса. Артистка тримала у руках алкоголь власного бренду Delola.

"Бачите, як я це роблю? Як я п'ю з пляшки? Дуже скромно", — сказала вона в ролику і випила ковток напою.

"Дуже скромно ... дуже уважно", — підтримала вона популярний тренд у TikTok.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джей Ло втрачає популярність у соцмережах. Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес провела час з сином Бена Аффлека.