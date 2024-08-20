Джей Ло присоединилась к популярному тренду в TikTok — видео

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Певица Дженнифер Лопес снова подогрела слухи о разводе с Беном Аффлеком. Звезда удивила поклонников на вечеринке после концерта Бруно Марса. Артистка пила алкогольный напиток прямо из бутылки.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Джей Ло пьет из бутылки

Звезда присоединилась к актуальному тренду TikTok, который распространил контент-креатор Джулс Леброн. Он показывает, как проявлять сдержанность и скромность в различных жизненных обстоятельствах.

Джей Ло поделилась видео, где она пьет из бутылки с жидкостью яркого цвета после ночной тусовки с друзьями на концерте Бруно Марса. Артистка держала в руках алкоголь собственного бренда Delola.

"Видите, как я это делаю? Как я пью из бутылки? Очень скромно", — сказала она в ролике и выпила глоток напитка.

"Очень скромно... очень внимательно", — поддержала она популярный тренд в TikTok.

Напомним, ранее мы писали, что Джей Ло теряет популярность в соцсетях. Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес провела время с сыном Бена Аффлека.