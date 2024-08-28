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Донька Майкла Джексона у сукні від Dior показала ідеальну фігуру у стильній фотосесії

28 серпня 2024 11:19
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Донька Майкла Джексона у сукні від Dior показала ідеальну фігуру у стильній фотосесії
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Донька Майкла Джексона, Періс, знялась для номеру The Icons за вересень 2024 року журналу Harper’s Bazaar Mexico. Стилістом фотосесії стала Крістен Інгерсолі, а позувала спадкоємиця короля поп-музики у вбранні Dior, Fendi і з ювелірними виробами Cartier.

Про це стало відомо з соціальної мережі видання.

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Також Періс приміряла сукні від Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Miu Miu і Saint Laurent від Anthony Vaccarello, а фотографував красуню JUANKR. Волосся Періс вклав Грехем Нейшон, а за макіяж відповідала Паулі Бланш. Дівчина позувала на тлі мегаполісу та у величезному маєтку.

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Періс Джексон
Періс Джексон. Фото: Harper’s Bazaar Mexico

 

Раніше співачка попросила, щоб поліція її захистила після того, як ймовірний переслідувач переліз через паркан її будинку та зазирав у вікна. Періс каже, що тепер їй стало страшно залишатися самою вдома, це той самий чоловік, який почав надсилати їй моторошні повідомлення в грудні 2019 року. Зловмисник нібито пробрався на задній двір. Періс на той момент не було вдома, але її друг, який залишився на території, став свідком інциденту. Зловмисник втік на момент прибуття поліції.

Через два дні співачка звернулася до суду і спробувала отримати запобіжний ордер щодо незнайомця.

Вона просить суд заборонити песлідувачу спілкуватися із нею онлайн і тепер вимагає, щоб він не наближався до неї. У своїх юридичних документах вона стверджувала, що чоловік звернувся до неї у Твіттері, де він називав її своєю спорідненою душею.

Нагадаємо, донька Майкла Джексона шокувала подробицями особистого життя. А раніше стало відомо, що Кендалл Дженнер відтворила легендарне фото Вікторії Бекхем.

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