Дочь Майкла Джексона в платье от Dior показала идеальную фигуру в стильной фотосессии

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Дочь Майкла Джексона Пэрис снялась для номера The Icons за сентябрь 2024 года журнала Harper's Bazaar Mexico. Стилистом фотосессии стала Кристен Ингерсоли, а позировала наследница короля поп-музыки в нарядах Dior, Fendi и с ювелирными изделиями Cartier.

Об этом стало известно из социальной сети издания.

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Также Пэрис примеряла платья от Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Miu Miu и Saint Laurent от Anthony Vaccarello, а фотографировал красавицу JUANKR. Волосы Пэрис уложил Грэхэм Нейшон, а за макияж отвечала Паули Бланш. Девушка позировала на фоне мегаполиса и в огромном особняке.

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Пэрис Джексон. Фото: Harper's Bazaar Mexico

Ранее певица попросила, чтобы полиция защитила ее после того, как вероятный преследователь перелез через забор ее дома и заглядывал в окна. Пэрис говорит, что теперь ей стало страшно оставаться одной дома, это тот самый мужчина, который начал посылать ей жуткие сообщения в декабре 2019 года. Злоумышленник якобы пробрался на задний двор. Пэрис на тот момент не было дома, но оставшийся на территории ее друг стал свидетелем инцидента. Злоумышленник скрылся на момент прибытия полиции.

Через два дня певица обратилась в суд и попыталась получить ордер в отношении незнакомца.

Она просит суд запретить преследователю общаться с ней онлайн и теперь требует, чтобы он не приближался к ней. В своих юридических документах она утверждала, что мужчина обратился к ней в Твиттере, где он называл ее своей родственной душой.

Напомним, дочь Майкла Джексона шокировала подробности личной жизни. Ранее стало известно, что Кендалл Дженнер воспроизвела легендарное фото Виктории Бекхэм.