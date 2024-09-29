Донька Курта Кобейна народила первістка

Модель та художниця Френсіс Бін Кобейн. Фото: instagram.com/thespacewitch/

Дочка покійного лідера рок-гурту Nirvana Курта Кобейна Френсіс Бін Кобейн поділилася із шанувальниками радісною новиною. Модель народила первістка.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Єдина донька покійного рокера та її чоловік, старший син американського професійного скейтбордиста Тоні Хоука Райлі Хоук стали батьками хлопчика. Подружжя назвало малюка Роніном Вокером.

"9.17.2024. Ронін Вокер Кобейн Хоук. Ласкаво просимо найкрасивішого у світі сина. Ми любимо тебе понад усе", — зворушливо підписала кадри Френсіс.

Вона поділилася чорно-білими фотографіями новонародженого, загорнутого в ковдру. На одному з кадрів, її чоловік Райлі тримає малюка на руках.

Немовля з'явилося менш ніж через рік після того, як Френсіс і Райлі одружилися.

Пара обмінялася обітницями 7 жовтня 2023 року, через місяць після отримання свідоцтва про шлюб у Сан-Дієго. Церемонію нібито провів хрещений батько Френсіс, фронтмен гурту R.E.M. Майкл Стайп.

Вважається, що вони почали зустрічатися на початку 2021 року. Однак пара не афішувала свій роман до 2022 року.

Раніше Френсіс була одружена з музикантом Ісайєю Сілвою.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт прокоментувала чутки про вагітність Леді Гаги. А також зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Мей Вітман народила первістка.