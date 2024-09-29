Дочь Курта Кобейна родила первенца

Модель и художница Фрэнсис Бин Кобейн. Фото: instagram.com/thespacewitch/

Дочь покойного лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн поделилась с поклонниками радостной новостью. Модель родила первенца.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Единственная дочь покойного рокера и ее муж, старший сын американского профессионального скейтбордиста Тони Хоука, Райли Хоук стали родителями мальчика. Супруги назвали малыша Ронином Уокером.

"9.17.2024. Ронин Уокер Кобейн Хоук. Добро пожаловать на самого красивого в мире сына. Мы любим тебя превыше всего", — трогательно подписала кадры Фрэнсис.

Она поделилась черно-белыми фотографиями новорожденного, завернутого в одеяло. На одном из кадров ее муж Райли держит малыша на руках.

Младенец появился на свет менее чем через год после того, как Фрэнсис и Райли поженились.

Пара обменялась обетами 7 октября 2023, через месяц после получения свидетельства о браке в Сан-Диего. Церемонию якобы провел крестный отец Фрэнсис, фронтмен группы REM Майкл Стайп.

Предполагается, что они начали встречаться в начале 2021 года. Однако пара не афишировала свой роман до 2022 года.

Ранее Фрэнсис была замужем за музыкантом Исайей Силвой.

Напомним, Тейлор Свифт прокомментировала слухи о беременности Леди Гаги. А также звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Мэй Витман родила первенца.