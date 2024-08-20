Донька Бреда Пітта від Анджеліни Джолі офіційно змінила ім'я

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Дочка Бреда Пітта Шайло Джолі офіційно відмовилася від прізвища свого батька. Шайло, яка найняла й оплатила власного адвоката, коли подала заяву про відмову від імені Пітт у свій 18-й день народження в травні, подала заяву на змну свого імені з Шайло Нувель Джолі-Пітт на Шайло Нувель Джолі.

Про це пише Daily Mail.

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Офіційних слухань щодо зміни назви не було — клопотання було задоволено в понеділок згідно з офіційними документами суду. Минулого місяця Шайло опублікувала газетне оголошення про зміну імені, що є стандартним кроком до того, як суд схвалить зміну імені.

У повідомленні також зазначено, що кожен, хто має заперечення проти петиції, повинен з’явитися до суду. Джерело, близьке до цього питання, повідомило: "Шайло найняла власного адвоката й заплатила за нього сама, тому Енджі не знає і не може говорити про це. Але якщо ви запитуєте, чи пов’язано це з історією жорстокого поводження чи порушенням прав Шайло, так, це частина справи".

Нагадаємо, Джордж Клуні разом з Бредом Піттом знявся для глянцю. А раніше ми писали, що скільки Бред Пітт хотів заплатити Анджеліні Джолі за мовчання.