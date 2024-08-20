Дочь Брэда Питта от Анджелины Джоли официально сменила имя

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Дочь Брэда Питта Шайло Джоли официально отказалась от фамилии своего отца. Шайло, которая наняла и оплатила собственного адвоката, когда подала заявление об отказе от имени Питта в свой 18-й день рождения в мае, подала заявление на смену своему имени с Шайло Нувель Джоли-Питт на Шайло Нувель Джоли.

Об этом пишет Daily Mail .

Читайте также:

Дочь Анджелы Джоли сменила фамилию

Официальных слушаний по изменению названия не было — ходатайство было удовлетворено в понедельник согласно официальным документам суда. В прошлом месяце Шайло опубликовала газетное объявление об изменении имени, являющегося стандартным шагом для того, чтобы суд одобрит смену имени.

В сообщении также указано, что каждый, кто возражает против петиции, должен явиться в суд. Источник, близкий к этому вопросу, сообщил: "Шайло наняла собственного адвоката и заплатила за него сама, поэтому Энджи не знает и не может говорить об этом. Но если вы спрашиваете, связано ли это с историей жестокого обращения или нарушением прав Шайло, да, это часть дела".

Напомним, Джордж Клуни вместе с Брэдом Питтом снялся для глянца. А раньше мы писали, сколько Брэд Питт хотел заплатить Анджелине Джоли за молчание.