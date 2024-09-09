Даша Квіткова здивувала новим образом

Українська блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Відома українська блогерка Даша Квіткова здивувала шанувальників новим, незвичним стилем. Дівчина приміряла образ "пацанки".

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На чорно-білих фото блогерка позує із короткою темною перукою та яскравим макіяжем. Дівчина обрала для зйомки декілька образів. На одному з кадрів Даша оголює свій пружний прес у майці та довгій спідниці, а на іншому демонструє стрункі ноги у довгій футболці.

Даша Квіткова похизувалася пресом. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квіткова показала стрункі ноги. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квіткова із новою зачіскою. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка також приміряла чоловічу сорочку із кедами та оголила груди у чорному топі з хутром.

Даша Квіткова у сорочці та кедах. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квіткова оголила груди. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Перш ніж з тобою станеться щось. Прекрасне, все довкола рухне. Не лякайся. Стій твердо та впевнено на своїх ногах. Люди захочуть зламати тебе і переломити під себе. Але ти в себе є. Ти на своєму шляху. Тож, люба, будь готова дати відсіч. Будь готова дати жару. Для самої себе", — підписала кадри дівчина.

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Даша Квіткова показала себе у стильній фотосесії для відомого глянцевого журналу. А також вона прокоментувала чутки про її нові стосунки.