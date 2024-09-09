Даша Квіткова здивувала новим образом

Дівчинка-пацанка — Даша Квіткова приміряла новий сміливий образ із короткою зачіскою
Відома українська блогерка Даша Квіткова здивувала шанувальників новим, незвичним стилем. Дівчина приміряла образ "пацанки".
Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Нова фотосесія Даші Квіткової
На чорно-білих фото блогерка позує із короткою темною перукою та яскравим макіяжем. Дівчина обрала для зйомки декілька образів. На одному з кадрів Даша оголює свій пружний прес у майці та довгій спідниці, а на іншому демонструє стрункі ноги у довгій футболці.
Блогерка також приміряла чоловічу сорочку із кедами та оголила груди у чорному топі з хутром.
"Перш ніж з тобою станеться щось. Прекрасне, все довкола рухне. Не лякайся. Стій твердо та впевнено на своїх ногах. Люди захочуть зламати тебе і переломити під себе. Але ти в себе є. Ти на своєму шляху. Тож, люба, будь готова дати відсіч. Будь готова дати жару. Для самої себе", — підписала кадри дівчина.
Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Даша Квіткова показала себе у стильній фотосесії для відомого глянцевого журналу. А також вона прокоментувала чутки про її нові стосунки.
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