Даша Квиткова удивила новым образом

Украинский блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Известный украинский блогер Даша Квиткова удивила поклонников новым, необычным стилем. Девушка примеряла образ "пацанки".

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На черно-белых фото блогер позирует с коротким темным париком и ярким макияжем. Девушка выбрала несколько образов для съемки. На одном из кадров Даша оголяет свой упругий пресс в майке и длинной юбке, а на другом демонстрирует стройные ноги в длинной футболке.

Даша Квиткова похвасталась прессом. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова показала стройные ноги. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова с новой прической. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер примерила мужскую рубашку с кедами и обнажила грудь в черном топе с мехом.

Даша Квиткова в рубашке и кедах. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова оголила грудь. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Прежде чем с тобой произойдет что-то. Прекрасное, все вокруг рухнет. Не пугайся. Стой твердо и уверенно на своих ногах. Люди захотят сломать тебя и переломить под себя. Но ты у себя есть. Ты на своем пути. Готова дать отпор. Будь готова дать жару. Для самой себя", — подписала кадры девушка.

Напомним, мы писали о том, что блогер Даша Квиткова показала себя в стильной фотосессии для известного глянцевого журнала. А также она прокомментировала слухи о ее новых отношениях.