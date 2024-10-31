Російські боти хейтять переможця Нацвідбору

Переможець Навідбору "Дитячого Євробачення-2024" Артем Котенко. Фото: instagram.com/itsartemkotenko/

Російські боти атакують у соціальних мережах переможця Національного відбору "Дитячого Євробачення-2024" Артема Котенка. Хлопець дуже болісно ставиться до хейту.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

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Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова повідомила, що минулого року боти РФ так само атакували минулорічну представницю України на конкурсі Анастасію Димид.

За її словами, щоб негативні коментарі не впливали на Анастасію, їй обмежили користування телефоном. Артем же навпаки активний користувач соцмереж і болісно реагує на хейт у соцмережах.

"Ми проаналізували: це російські боти, справжня атака. Цього року ми не стали мовчати, тому що наша мета — на цьому прикладі захистити наших дітей, порушити тему кібербезпеки в соцмережах. Ми пояснили Артему, що ці коментарі не мають діяти на нього. Він — гарний, талановитий, неймовірний хлопчик із дуже сильною піснею, який має всі шанси стати № 1", — підкреслила Тарабарова.

Вона закликала українців залишати під його відео та фото позитивні слова, адже дітям важливо вміти відрізняти правду від негативу й не звертати увагу на хейт і продовжувати займатися своєю улюбленою справою.

Нагадаємо, Артем Котенко представить Україну на дитячому пісенному конкурсі 16 листопада в Мадриді.

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