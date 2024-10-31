Российские боты хейтят победителя Нацотбора

Победитель Наотбора "Детского Евровидения-2024" Артем Котенко. Фото: instagram.com/itsartemkotenko/

Российские боты атакуют в социальных сетях победителя Национального отбора "Детского Евровидения-2024" Артема Котенко. Парень очень болезненно относится к хейту.

Об этом сообщает Суспільне Культура.

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Музыкальный продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова сообщила, что в прошлом году боты РФ также атаковали прошлогоднюю представительницу Украины на конкурсе Анастасию Димид.

По ее словам, чтобы негативные комментарии не влияли на Анастасию, ей было ограничено использование телефона. Артем же напротив активный пользователь соцсетей и болезненно реагирует на хейт в соцсетях.

"Мы проанализировали: это русские боты, настоящая атака. В этом году мы не стали молчать, потому что наша цель — на этом примере защитить наших детей, поднять тему кибербезопасности в соцсетях. Мы объяснили Артему, что эти комментарии не должны действовать на него. Он — красивый, талантливый, невероятный мальчик с очень сильной песней, у которого есть все шансы стать № 1", — подчеркнула Тарабарова.

Она призвала украинцев оставлять под его видео и фото положительные слова, ведь детям важно уметь отличать правду от негатива, не обращать внимания на хейт и продолжать заниматься своим любимым делом.

Напомним, Артем Котенко представит Украину на детском песенном конкурсе 16 ноября в Мадриде.

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