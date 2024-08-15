Дитяче Євробачення 2024 — хто стане ведучими Нацвідбору конкурсу

Учасниця від Естонії на Дитячому Євробаченні 2024. Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial/

За інсайдерською інформацією, стало відомо, хто, ймовірно, буде ведучими Національного Відбору Дитячого Євробачення 2024. "Суспільне" поки офіційно не спростувало та не підтвердило цю інформацію.

Про це пише МУЗВАР.

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Трінчер стане ведучою Нацвідбору Дитячого Євробачення

Джерела повідомляють, що будуть вести Національний відбір на Дитяче Євробачення 2024 незмінний коментатор і ведучий "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко та популярна співачка Анна Трінчер.

Співачка Анна Трінчер та ведучий Тимур Мірошниченко. Фото: Instagram

Нагадаємо, у вересні за можливість представляти Україну в Мадриді будуть боротися 15 учасників. Їх обрали з-поміж 309 охочих взяти участь у пісенному конкурсі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Jerry Heil натякнула на участь у "Євробаченні-2025". Також ми розповідали, що у Швейцарії планують провести референдум проти "Євробачення".