Дитяче Євробачення 2024 — хто стане ведучими Нацвідбору конкурсу

Стало відомо, хто, ймовірно, буде ведучими Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2024
За інсайдерською інформацією, стало відомо, хто, ймовірно, буде ведучими Національного Відбору Дитячого Євробачення 2024. "Суспільне" поки офіційно не спростувало та не підтвердило цю інформацію.
Про це пише МУЗВАР.
Трінчер стане ведучою Нацвідбору Дитячого Євробачення
Джерела повідомляють, що будуть вести Національний відбір на Дитяче Євробачення 2024 незмінний коментатор і ведучий "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко та популярна співачка Анна Трінчер.
Нагадаємо, у вересні за можливість представляти Україну в Мадриді будуть боротися 15 учасників. Їх обрали з-поміж 309 охочих взяти участь у пісенному конкурсі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Jerry Heil натякнула на участь у "Євробаченні-2025". Також ми розповідали, що у Швейцарії планують провести референдум проти "Євробачення".
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