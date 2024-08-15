Детское Евровидение 2024 – кто станет ведущими Нацотбора конкурса

Участница от Эстонии на Детском Евровидении 2024. Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial/

По инсайдерской информации, стало известно, кто вероятно будет ведущими Национального Отбора Детского Евровидения 2024. "Общественное" пока официально не опровергло и не подтвердило эту информацию.

Об этом пишет МУЗВАР.

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Источники сообщают, что будут вести Национальный Отбор на Детское Евровидение 2024 года неизменный комментатор и ведущий "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко и популярная певица Анна Тринчер.

Певица Анна Тринчер и ведущий Тимур Мирошниченко. Фото: Instagram

Напомним, в сентябре за возможность представлять Украину в Мадриде будут бороться 15 участников. Их выбрали из 309 желающих принять участие в песенном конкурсе.

Напомним, ранее мы писали, что певица Jerry Heil намекнула на участие в "Евровидении-2025". Также мы рассказывали, что в Швейцарии планируют провести референдум против "Евровидения".