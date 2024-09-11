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Блогерка-рекордсменка зізналася, як їй вдалося стати найпопулярнішою в Україні

11 вересня 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Українська блогерка Кенді Суперстар встановила національний рекорд — як їй це вдалося
Українська блогерка Кенді Суперстар на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молода українська блогерка та інфлюенсерка Кенді Суперстар, яка має 1,7 мільйонів підписників у Instagram, дала інтерв’ю у програмі "Сніданок з 1+1". У ньому дівчина зізналася, як їй вдалося стати популярною і навіть встановити рекорд.

Інтерв’ю з Кенді Суперстар оприлюднили на каналі "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Кенді Суперстар про шлях до популярності

Українська блогерка Кенді Суперстар, яка зараз є однією з найпопулярніших в країні, зізналася, що ще в дитинстві вона хотіла стати відомою, але не знала, як це зробити. Проте, коли в Україні активно почав розвиватися блогінг, вона вирішила спробувати себе. 

Спочатку в Кенді геть нічого не виходило, але за останній рік вона досягла неймовірних результатів.

"Я з дитинства дивилася телебачення, на зірок, мені хотілося відомості, але я поки не знала, як саме реалізувати це бажання. В один момент, коли блогінг в Україні почав розвиватися, я вирішила, що треба себе в ньому спробувати. Перші два роки дуже туго все йшло, нічого не виходило, відео не залітали, але буквально за останній рік почалися такі шалені результати", — наголосила Кенді Суперстар.

Интервью с Кенди Суперстар на "Сніданку з 1+1"
Інтерв'ю з Кенді Суперстар на "Сніданку з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

Блогерка також зізналася, що спочатку вона знімала різні прості відео, пробувала рухатися в різні напрямки, і згодом в неї вийшло створити авторські рубрики, за якими її зараз впізнають.

"На початку це був зовсім не той рівень, який можна побачити зараз, це були якісь примітивні відео. Я тестувала різні формати, пробувала різні теми, шукала себе, і зараз все дійшло до моїх авторських рубрику, тем, які глядачі одразу впізнають, тому що я з ними вже асоціююся", — також зізналася блогерка.

Рекорд Кенді Суперстар

Зірка соціальних мереж Кенді Суперстар стала однією з найпопулярніших блогерок України і встановила національний рекорд завдяки каналу в YouTube. Там на дівчину підписано понад чотири мільйони людей.

@candy.superstar

Тепер офіційно, РЕКОРД УКРАЇНИ🥳

♬ оригінальний звук - Кенді Суперстар

Одне з її відео нещодавно зібрало 350 мільйонів переглядів, а сумарно його подивилося понад п’ять мільярдів людей в усіх її соціальних мережах. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська блогерка Даша Євтух вперше стала мамою. 

Раніше ми розповідали про те, що блогерка Анна Алхім потрапила у гучний мовний скандал. 

Також ми повідомляли про те, що блогерка і колишня Нікіти Добриніна Даша Квіткова прокоментувала чутки про нові стосунки.

шоу-бізнес українські зірки "Сніданок з 1+1" Кенді Суперстар

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