Українська блогерка Кенді Суперстар встановила національний рекорд — як їй це вдалося

Блогерка-рекордсменка зізналася, як їй вдалося стати найпопулярнішою в Україні
Молода українська блогерка та інфлюенсерка Кенді Суперстар, яка має 1,7 мільйонів підписників у Instagram, дала інтерв’ю у програмі "Сніданок з 1+1". У ньому дівчина зізналася, як їй вдалося стати популярною і навіть встановити рекорд.
Інтерв’ю з Кенді Суперстар оприлюднили на каналі "Сніданок з 1+1" в YouTube.
Кенді Суперстар про шлях до популярності
Українська блогерка Кенді Суперстар, яка зараз є однією з найпопулярніших в країні, зізналася, що ще в дитинстві вона хотіла стати відомою, але не знала, як це зробити. Проте, коли в Україні активно почав розвиватися блогінг, вона вирішила спробувати себе.
Спочатку в Кенді геть нічого не виходило, але за останній рік вона досягла неймовірних результатів.
"Я з дитинства дивилася телебачення, на зірок, мені хотілося відомості, але я поки не знала, як саме реалізувати це бажання. В один момент, коли блогінг в Україні почав розвиватися, я вирішила, що треба себе в ньому спробувати. Перші два роки дуже туго все йшло, нічого не виходило, відео не залітали, але буквально за останній рік почалися такі шалені результати", — наголосила Кенді Суперстар.
Блогерка також зізналася, що спочатку вона знімала різні прості відео, пробувала рухатися в різні напрямки, і згодом в неї вийшло створити авторські рубрики, за якими її зараз впізнають.
"На початку це був зовсім не той рівень, який можна побачити зараз, це були якісь примітивні відео. Я тестувала різні формати, пробувала різні теми, шукала себе, і зараз все дійшло до моїх авторських рубрику, тем, які глядачі одразу впізнають, тому що я з ними вже асоціююся", — також зізналася блогерка.
Рекорд Кенді Суперстар
Зірка соціальних мереж Кенді Суперстар стала однією з найпопулярніших блогерок України і встановила національний рекорд завдяки каналу в YouTube. Там на дівчину підписано понад чотири мільйони людей.
@candy.superstar
Тепер офіційно, РЕКОРД УКРАЇНИ🥳♬ оригінальний звук - Кенді Суперстар
Одне з її відео нещодавно зібрало 350 мільйонів переглядів, а сумарно його подивилося понад п’ять мільярдів людей в усіх її соціальних мережах.
@candy.superstar
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