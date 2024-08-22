Блогерка Олександра Юркова шокувала кадрами із страшними побоями

Блогерка Олександра Юркова. Фото: instagram.com/ev_sana_/

Мережу облетіли шокуючі кадри. Українська блогерка Олександра Юркова поскаржилася на насилля з боку свого колишнього хлопця. Дівчина показала фото зі страшними побоями.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Блогерка Олександра Юркова шокувала побоями

Молода дівчина оприлюднила кадри зі слідами від фізичного насилля на обличчі та грудях. Олександра розповіла, що зі своїм колишнім хлопцем Тимуром Пічка вона почала зустрічатися після двох років знайомства.

За її словами, Пічка почав принижувати Олександру та порівнювати із іншими жінками, і вона збиралася від нього піти. Згодом хлопець почав підіймати на неї руку.

"Почалося все з емоційного насильства, закиди, приниження, порівнювання з іншими дівчатами. Раніше я не зустрічалася з насильством і спочатку не зрозуміла, в яку пастку потрапила…Коли я зрозуміла, що повинна піти, і намагалася це зробити, з того моменту і почалося пекло, фізичне насильство в найжорсткіших його проявах", — поділилася Олександра.

Блогерка зізналася, що Тимур бив та душив її. За її словами, деякі завдані ним травми залишаться на все життя. На підтвердження своїх слів дівчина надала висновок лікарів. Олександра звернулася до правоохоронних органів та очікує на результати слідства.

"Безліч гематом по всьому тілу, обличчю, голові…зламані два ребра, зламаний ніс, зламаний хребець, як наслідок величезна травма на все життя! Він бив мене ногами у взутті, душив усім чим тільки можна, бив головою об ванну, плитку, розбитий келих засовував у рот і порізав горло", — шокувала дівчина.

Раніше Камалія прокоментувала світлини із побоями, які шокували мережу. А також колишня дружина блогера Антона Скуратова поскаржилася на аб'юз у стосунках.