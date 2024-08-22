Блогерша Александра Юркова шокировала кадрами со страшными побоями

Огромные синяки, переломанный нос и ребра — известная блогер пожаловалась на насилие
Сеть облетели шокирующие кадры. Украинский блогер Александра Юркова пожаловалась на насилие со стороны своего бывшего парня. Девушка показала фото со страшными побоями.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Блогерша Александра Юркова шокировала побоями
Молодая девушка обнародовала кадры со следами физического насилия на лице и груди. Александра рассказала, что со своим бывшим парнем Тимуром Пичка она начала встречаться после двух лет знакомства.
По ее словам, Пичка начал унижать Александру и сравнивать с другими женщинами, и она собиралась от него уйти. Впоследствии он стал поднимать на нее руку.
"Началось все с эмоционального насилия, упреки, унижения, сравнения с другими девушками. Раньше я не встречалась с насилием и сначала не поняла, в какую ловушку попала… когда я поняла, что должна уйти, и пыталась это сделать, с того момента и началось ад, физическое насилие в жесточайших его проявлениях", — поделилась Александра.
Блогер призналась, что Тимур избивал и душил ее. По ее словам, некоторые нанесенные им травмы останутся на всю жизнь. В подтверждение своих слов девушка предоставила заключение врачей. Александра обратилась в правоохранительные органы и ожидает результатов следствия.
"Множество гематом по всему телу, лицу, голове… сломанные 2 ребра, сломанный нос, сломанный позвонок, как следствие огромная травма на всю жизнь! Он бил меня ногами в обуви, душил всем чем только можно, бил головой о ванную, плитку, разбитый бокал засовывал в рот и порезал горло", — шокировала девушка.
Ранее Камалия прокомментировала фотографии с побоями, шокировавшими сеть. А также бывшая супруга блогера Антона Скуратова пожаловалась на абьюз в отношениях.
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