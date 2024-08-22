Блогерша Александра Юркова шокировала кадрами со страшными побоями

Блогер Александра Юркова. Фото: instagram.com/ev_sana_/

Сеть облетели шокирующие кадры. Украинский блогер Александра Юркова пожаловалась на насилие со стороны своего бывшего парня. Девушка показала фото со страшными побоями.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Молодая девушка обнародовала кадры со следами физического насилия на лице и груди. Александра рассказала, что со своим бывшим парнем Тимуром Пичка она начала встречаться после двух лет знакомства.

По ее словам, Пичка начал унижать Александру и сравнивать с другими женщинами, и она собиралась от него уйти. Впоследствии он стал поднимать на нее руку.

"Началось все с эмоционального насилия, упреки, унижения, сравнения с другими девушками. Раньше я не встречалась с насилием и сначала не поняла, в какую ловушку попала… когда я поняла, что должна уйти, и пыталась это сделать, с того момента и началось ад, физическое насилие в жесточайших его проявлениях", — поделилась Александра.

Блогер призналась, что Тимур избивал и душил ее. По ее словам, некоторые нанесенные им травмы останутся на всю жизнь. В подтверждение своих слов девушка предоставила заключение врачей. Александра обратилась в правоохранительные органы и ожидает результатов следствия.

"Множество гематом по всему телу, лицу, голове… сломанные 2 ребра, сломанный нос, сломанный позвонок, как следствие огромная травма на всю жизнь! Он бил меня ногами в обуви, душил всем чем только можно, бил головой о ванную, плитку, разбитый бокал засовывал в рот и порезал горло", — шокировала девушка.

Ранее Камалия прокомментировала фотографии с побоями, шокировавшими сеть. А также бывшая супруга блогера Антона Скуратова пожаловалась на абьюз в отношениях.