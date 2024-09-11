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Блогер-рекордсмен призналась, как ей удалось стать самой популярной в Украине

11 сентября 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Украинский блогер Кенди Суперстар установила национальный рекорд — как ей это удалось
Украинский блогер Кенди Суперстар на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодой украинский блогер и инфлюэнсер Кенди Суперстар, которая имеет 1,7 миллионов подписчиков в Instagram, дала интервью в программе "Сніданок з 1+1". В нем девушка призналась, как ей удалось стать популярной и даже установить рекорд.

Интервью с Кенди Суперстар обнародовали на канале "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Кенди Суперстар о пути к популярности

Украинский блогер Кенди Суперстар, которая сейчас является одной из самых популярных в стране, призналась, что еще в детстве она хотела стать известной, но не знала, как это сделать. Однако, когда в Украине активно начал развиваться блогинг, она решила попробовать себя.

Сначала у Кенди ничего не получалось, но за последний год она достигла невероятных результатов.

"Я с детства смотрела телевидение, на звезд, мне хотелось известности, но я пока не знала, как именно реализовать это желание. В один момент, когда блогинг в Украине начал развиваться, я решила, что надо себя в нем попробовать. Первые два года очень туго все шло, ничего не получалось, видео не залетали, но буквально за последний год начались такие безумные результаты", — подчеркнула Кенди Суперстар.

Интервью с Кендой Суперстар на "Завтраке с 1+1"
Интервью с Кенди Суперстар на "Сніданку з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Блогер также призналась, что сначала она снимала разные простые видео, пробовала двигаться в разные направления, и впоследствии у нее получилось создать авторские рубрики, по которым ее сейчас узнают.

"В начале это был совсем не тот уровень, который можно увидеть сейчас, это были какие-то примитивные видео. Я тестировала разные форматы, пробовала разные темы, искала себя, и сейчас все дошло до моих авторских рубрик, тем, какие зрители сразу узнают, потому что я с ними уже ассоциируюсь", — также призналась блогер.

Рекорд Кенди Суперстар

Звезда социальных сетей Кенди Суперстар стала одной из самых популярных блогеров Украины и установила национальный рекорд благодаря каналу в YouTube. Там на девушку подписано более четырех миллионов человек.

@candy.superstar

Теперь официально, РЕКОРД УКРАИНЫ🥳

♬ оригинальный звук - Кэнди Суперстар

Одно из ее видео недавно собрало 350 миллионов просмотров, а суммарно его посмотрело более пяти миллиардов человек во всех ее социальных сетях.

Напомним, мы писали о том, что украинский блогер Даша Евтух впервые стала мамой.

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шоу-бизнес украинские звезды "Сніданок з 1+1" Кенди Суперстар

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