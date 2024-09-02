Сара Мішель Геллар привітала чоловіка із річницею весілля

Понад 20 років разом — зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів" відсвяткувала річницю шлюбу
Зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів", акторка Сара Мішель Геллар відсвяткувала річницю весілля. Акторка вийшла заміж за актора Фредді Принца-молодшого 22 роки тому.
Привітала чоловіка зірка на своїй сторінці в Instagram.
Сара Мішель Геллар привітала чоловіка
Зіркове подружжя, яке офіційно зареєструвало свій шлюб у вересні 2002 року, повідомило шанувальникам про важливу подію. Вони поділилися спільним кадром на якому позують на тлі пальм та океану.
"22", — лаконічно підписала Геллар фото.
Пара познайомилася на зйомках фільму жахів 1997 року "Я знаю, що ви зробили минулого літа", але почали зустрічатися лише через 3 роки. Подружжя виховує двох дітей — чотирнадцятирічну доньку Шарлотту та дванадцятирічного сина Роккі.
Фредді Принц-молодший зізнався, що їх перше побачення було випадковим.
"Ми дружили дуже довго. У нас було багато спільних вечерь до цього. І ми мали піти в ресторан разом із ще одним другом, втім він не прийшов. Ми вирішили все одно разом повечеряти", — розповів він.
Нагадаємо, супермодель Гайді Клум роздяглася на річницю весілля. А також Гросу вперше зізналася, чому приховує свого чоловіка.
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