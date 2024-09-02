Сара Мишель Геллар поздравила мужчину с годовщиной свадьбы

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Звезда сериала "Баффи — победительница вампиров", актриса Сара Мишель Геллар отпраздновала годовщину свадьбы. Актриса вышла замуж за актера Фредди Принца-младшего 22 года назад.

Поздравила мужа звезда на своей странице в Instagram.

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Звездные супруги, которые официально зарегистрировали свой брак в сентябре 2002 года, сообщили поклонникам о важном событии. Они поделились общим кадром, на котором позируют на фоне пальм и океана.

"22", — лаконично подписала Геллар фото.

Актриса Сара Мишель Геллар вместе с мужем Фредди Принцем-младшим. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Пара познакомилась на съемках фильма ужасов в 1997 году "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", но начали встречаться только через 3 года. Супруги воспитывают двоих детей — четырнадцатилетнюю дочь Шарлотту и двенадцатилетнего сына Рокки.

Фредди Принц-младший признался, что их первое свидание было случайным.

"Мы дружили очень долго. У нас было много совместных ужинов до этого. И мы должны были пойти в ресторан вместе с еще одним другом, впрочем, он не пришел. Мы решили все равно вместе поужинать", — рассказал он.

Напомним, супермодель Гайди Клум разделась на годовщину свадьбы. А также Гросу впервые призналась, почему скрывает своего мужа.