Пісня Дмитра Монатіка стала саундтреком подорожі з Києва в Одесу — відео

Атмосферна пісня Монатіка звучатиме на вокзалах Укрзалізниці
Хіт співака MONATIK "А що?" звучатиме в українських потягах. Він стане лейтмотивом маршруту до Одеси.
Про це зірка повідомив в Instagram.
Пісня Дмитра Монатіка стала саундтреком подорожі з Києва в Одесу
Укрзалізниця обрала артиста MONATIK та його хіт "А що?" лейтмотивом мандрів до моря. Пісня звучатиме щоденно на відправлення та прибуття фірмового поїзда №105/106 Київ — Одеса — Київ.
Колаборація хоче подарувати пасажирам позитивні емоції, зарядити їх енергією та популяризувати пісні української сучасної музики.
Саме цю пісню обрали, адже вона з моменту релізу очолює музичні чарти на всіх стрімінгових платформах та стала новим народним гімном для мешканців і гостей Одеси. Також кліп вже набрав понад 12 мільйонів переглядів на YouTube.
Нагадаємо, ми розповідали про нову пісню "Назавжди" Монатіка, кліп на яку зняли в унікальному місці. Також артист щемливо привітав дружину з днем народження.
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