Пісня Дмитра Монатіка стала саундтреком подорожі з Києва в Одесу — відео

Український співак Монатік. Фото: пресреліз

Хіт співака MONATIK "А що?" звучатиме в українських потягах. Він стане лейтмотивом маршруту до Одеси.

Про це зірка повідомив в Instagram.

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Укрзалізниця обрала артиста MONATIK та його хіт "А що?" лейтмотивом мандрів до моря. Пісня звучатиме щоденно на відправлення та прибуття фірмового поїзда №105/106 Київ — Одеса — Київ.

Колаборація хоче подарувати пасажирам позитивні емоції, зарядити їх енергією та популяризувати пісні української сучасної музики.

Саме цю пісню обрали, адже вона з моменту релізу очолює музичні чарти на всіх стрімінгових платформах та стала новим народним гімном для мешканців і гостей Одеси. Також кліп вже набрав понад 12 мільйонів переглядів на YouTube.

Нагадаємо, ми розповідали про нову пісню "Назавжди" Монатіка, кліп на яку зняли в унікальному місці. Також артист щемливо привітав дружину з днем народження.