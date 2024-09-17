Песня Дмитрия Монатика стала саундтреком путешествия из Киева в Одессу.

Украинский певец Монатик. Фото: пресрелиз

Хит певца MONATIK "А що?" будет звучать в украинских поездах. Он станет лейтмотивом маршрута в Одессу.

Об этом звезда сообщила в Instagram.

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Укрзализныця выбрала артиста MONATIK и его хит "А що?" лейтмотивом странствий к морю. Песня будет звучать ежедневно на отправление и прибытие фирменного поезда №105/106 Киев — Одесса — Киев.

Коллаборация хочет подарить пассажирам положительные эмоции, зарядить их энергией и популяризировать песни украинской современной музыки.

Именно эту песню выбрали, ведь с момента релиза возглавляет музыкальные чарты на всех стриминговых платформах и стала новым народным гимном для жителей и гостей Одессы. Клип уже набрал более 12 миллионов просмотров на YouTube. Сам город у Черного моря, к которому направлен один из самых больших

Напомним, мы рассказывали о новой песне "Навсегда" Монатика, клип на которую сняли в уникальном месте. Также артист щемяще поздравил жену с днем рождения.