Анджеліна Джолі знялась для Tom Ford Beauty — фото

Анджеліна Джолі з червоними вустами стала новим обличчям Tom Ford
Акторка Анджеліна Джолі стала обличчям відомого бренду косметики. Вона знялась в рекламі для Tom Ford Beauty.
Бренд виклав фото в Instagram.
Анджеліна Джолі знялась для Tom Ford Beauty
Акторку обрали представляти нову лінію косметики від люксового бренду. Вона прорекламувала червону помаду Runway Lip Colour у 16 Scarlet Rouge.
"Назавжди ікона. Представляємо Анджеліну Джолі, як нове обличчя TOM FORD Runway Lip Colour. Завзята першопрохідниця, Джолі веде свій особистий наратив із силою, впевненістю та безкомпромісним прагненням до самовираження", — написали представники бренду.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі завжди надає перевагу одній речі з гардеробу, щоб не трапилось. Також папараці підловили акторку після трагічних новин про аварію її сина.
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