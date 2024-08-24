Анджеліна Джолі знялась для Tom Ford Beauty — фото

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Акторка Анджеліна Джолі стала обличчям відомого бренду косметики. Вона знялась в рекламі для Tom Ford Beauty.

Бренд виклав фото в Instagram.

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Анджеліна Джолі знялась для Tom Ford Beauty

Акторку обрали представляти нову лінію косметики від люксового бренду. Вона прорекламувала червону помаду Runway Lip Colour у 16 ​​Scarlet Rouge.

"Назавжди ікона. Представляємо Анджеліну Джолі, як нове обличчя TOM FORD Runway Lip Colour. Завзята першопрохідниця, Джолі веде свій особистий наратив із силою, впевненістю та безкомпромісним прагненням до самовираження", — написали представники бренду.

Анджеліна Джолі для TOM FORD. Фото: instagram.com/tomfordbeauty

Анджеліна Джолі прорекламувала помаду TOM FORD. Фото: instagram.com/tomfordbeauty

Нагадаємо, Анджеліна Джолі завжди надає перевагу одній речі з гардеробу, щоб не трапилось. Також папараці підловили акторку після трагічних новин про аварію її сина.