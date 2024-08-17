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Анджеліна Джолі полюбляє підбори навіть під час мандрівок на літаку

17 серпня 2024 08:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Анджеліна Джолі виходила з літаку на підборах
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Акторка Анджеліна Джолі обожнює стильні образи. Зірка неодноразово була помічена в аеропорту у вбранні, яке заслуговує на червону доріжку. Нещодавно папараці застали її на підборах, коли вона виходила з літака.

Про це пише Vogue.

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Зірка досконало володіє мистецтвом стилю, і її ніколи не зустрінеш у простій кофтинці чи спортивному костюмі. Джолі просто завжди готова до зустрічі з папараці.

Нещодавно акторку вранці помітили в аеропорту Лос-Анджелеса на підборах.

Вийшовши з приватного літака, Джолі була одягнена в шикарну чорну сукню і двобортне пальто. Це не вперше, коли акторка обирає взуття на високих підборах для далеких подорожей.

Анджеліна Джолі полюбляє підбори навіть під час мандрівок на літаку - фото 1
Акторка Анджеліна Джолі на підборах. Фото: BackGrid

Вона багато разів взувала в літак тоненькі шпильки, хоча її нові туфлі трохи зручніші. Звичайно, у зірки є особистий шофер, який відвозить її прямо до літака, й акторка користується такою можливістю.

Верхній одяг під час подорожей — це також її фірмовий стиль, Можливо, зірка береже своє здоров'я від кондиціонера у літаку.

Нагадаємо, що Бред Пітт важко переносить аварію всиновленого сина. А раніше ми писали, що чекає сина Анджеліни Джолі після аварії. 

Анджеліна Джолі літак подорож закордонні зірки стиль мода-2024

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