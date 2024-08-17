Анджеліна Джолі виходила з літаку на підборах

Анджеліна Джолі полюбляє підбори навіть під час мандрівок на літаку
Акторка Анджеліна Джолі обожнює стильні образи. Зірка неодноразово була помічена в аеропорту у вбранні, яке заслуговує на червону доріжку. Нещодавно папараці застали її на підборах, коли вона виходила з літака.
Про це пише Vogue.
Джолі — еталон стилю
Зірка досконало володіє мистецтвом стилю, і її ніколи не зустрінеш у простій кофтинці чи спортивному костюмі. Джолі просто завжди готова до зустрічі з папараці.
Нещодавно акторку вранці помітили в аеропорту Лос-Анджелеса на підборах.
Вийшовши з приватного літака, Джолі була одягнена в шикарну чорну сукню і двобортне пальто. Це не вперше, коли акторка обирає взуття на високих підборах для далеких подорожей.
Вона багато разів взувала в літак тоненькі шпильки, хоча її нові туфлі трохи зручніші. Звичайно, у зірки є особистий шофер, який відвозить її прямо до літака, й акторка користується такою можливістю.
Верхній одяг під час подорожей — це також її фірмовий стиль, Можливо, зірка береже своє здоров'я від кондиціонера у літаку.
Нагадаємо, що Бред Пітт важко переносить аварію всиновленого сина. А раніше ми писали, що чекає сина Анджеліни Джолі після аварії.
Читайте Новини.LIVE!