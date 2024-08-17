Анджелина Джоли выходила из самолета на каблуках

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли обожает стильные образы. Звезда неоднократно была замечена в аэропорту в наряде, который заслуживает на красную дорожку. Недавно папарацци застали ее на каблуках, когда она выходила из самолета.

Об этом пишет Vogue.

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Звезда в совершенстве владеет искусством стиля, и ее никогда не встретить в простой кофточке или спортивном костюме. Джоли просто всегда готова к встрече с папарацци.

Недавно актрису утром заметили в аэропорту Лос-Анджелеса на каблуках.

Выйдя из частного самолета, Джоли была одета в шикарное черное платье и двубортное пальто. Это не впервые, когда актриса выбирает обувь на высоких каблуках для дальних путешествий.

Актриса Анджелина Джоли на каблуках. Фото: BackGrid

Она много раз обувала в самолет тоненькие шпильки, хотя ее новые туфли несколько удобнее. Конечно, у звезды есть личный шофер, который отвозит ее прямо к самолету, и актриса пользуется такой возможностью.

Верхняя одежда во время путешествий — это также ее фирменный стиль. Возможно, звезда бережет свое здоровье от кондиционера в самолете.

Напомним, что Брэд Питт тяжело переносит аварию усыновленного сына. А раньше мы писали, что ждет сына Анджелины Джоли после аварии.