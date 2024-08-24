Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли стала лицом известного бренда косметики. Она снялась в рекламе для Tom Ford Beauty.

Бренд выложил фото в Instagram.

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Анджелина Джоли снялась для Tom Ford Beauty

Актрису выбрали представлять новую линию косметики от люксового бренда. Она рекламирует красную помаду Runway Lip Colour в 16 Scarlet Rouge.

"Навсегда икона. Представляем Анджелину Джоли, как новое лицо TOM FORD Runway Lip Colour. Упрямая первопроходчица, Джоли ведет свой личный нарратив с силой, уверенностью и бескомпромиссным стремлением к самовыражению", — написали представители бренда.

Анджелина Джоли для Tom Ford. Фото: instagram.com/tomfordbeauty

Анджелина Джоли прорекламировала помаду TOM FORD. Фото: instagram.com/tomfordbeauty

Напомним, Анджелина Джоли всегда предпочитает одну вещь из гардероба, чтобы не случилось. Также папарацци подловили актрису после трагических новостей об аварии ее сына.