Анджелина Джоли с красными губами стала новым лицом Tom Ford
Актриса Анджелина Джоли стала лицом известного бренда косметики. Она снялась в рекламе для Tom Ford Beauty.
Бренд выложил фото в Instagram.
Анджелина Джоли снялась для Tom Ford Beauty
Актрису выбрали представлять новую линию косметики от люксового бренда. Она рекламирует красную помаду Runway Lip Colour в 16 Scarlet Rouge.
"Навсегда икона. Представляем Анджелину Джоли, как новое лицо TOM FORD Runway Lip Colour. Упрямая первопроходчица, Джоли ведет свой личный нарратив с силой, уверенностью и бескомпромиссным стремлением к самовыражению", — написали представители бренда.
Напомним, Анджелина Джоли всегда предпочитает одну вещь из гардероба, чтобы не случилось. Также папарацци подловили актрису после трагических новостей об аварии ее сына.
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