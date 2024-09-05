Амадор Лопес розповів про те, як опанував українську мову

Про це він ексклюзивно розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Відомий співак та танцівник Амадор Лопес відвідав Ukrainian Fashion Week. Артист нині добре розмовляє українською мовою та зізнався, що змотивувало його вивчити солов'їну.

Про це він ексклюзивно розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Амадор Лопес про те, як перейшов на українську мову

Амадор у лютому 2022 року отримав паспорт України та пообіцяв собі опанувати українську мову. Більшість друзів та знайомих насміхалися з артиста, і йому було непросто вивчати нову мову. Співак розповів, що підштовхнуло його остаточно заговорити українською мовою попри насмішки.

"Це дуже легко. Я заснув "23 февраля", а прокинувся 24 лютого". Коли я отримав громадянство, я сказав собі, що хочу повністю перейти на українську мову. Спочатку це не вдавалося: "Всі казали: "Це дуже смішно", "В тебе не виходить". Коли почалася повномасштабна війна, я зрозумів — або зараз, або ніколи. В мене не найкраща українська мова, але своя, і я цим дуже пишаються", — поділився Лопес.

Втім, артист зауважив, що не збирається відмовлятися від рідної іспанської мови. Він вважає її такою ж милозвучною, як і українську.

Нагадаємо, співак раніше зізнався, чому став українцем. А також він розповів, що чекає на Україну після перемоги.