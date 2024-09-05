Амадор Лопес розповів про те, як опанував українську мову

Амадор Лопес поділився, що підштовхнуло його перейти на українську
Відомий співак та танцівник Амадор Лопес відвідав Ukrainian Fashion Week. Артист нині добре розмовляє українською мовою та зізнався, що змотивувало його вивчити солов'їну.
Про це він ексклюзивно розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.
Амадор Лопес про те, як перейшов на українську мову
Амадор у лютому 2022 року отримав паспорт України та пообіцяв собі опанувати українську мову. Більшість друзів та знайомих насміхалися з артиста, і йому було непросто вивчати нову мову. Співак розповів, що підштовхнуло його остаточно заговорити українською мовою попри насмішки.
"Це дуже легко. Я заснув "23 февраля", а прокинувся 24 лютого". Коли я отримав громадянство, я сказав собі, що хочу повністю перейти на українську мову. Спочатку це не вдавалося: "Всі казали: "Це дуже смішно", "В тебе не виходить". Коли почалася повномасштабна війна, я зрозумів — або зараз, або ніколи. В мене не найкраща українська мова, але своя, і я цим дуже пишаються", — поділився Лопес.
Втім, артист зауважив, що не збирається відмовлятися від рідної іспанської мови. Він вважає її такою ж милозвучною, як і українську.
Нагадаємо, співак раніше зізнався, чому став українцем. А також він розповів, що чекає на Україну після перемоги.
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