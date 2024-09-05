Амадор Лопес рассказал о том, как овладел украинским языком

Об этом он эксклюзивно рассказал в интервью Новости.LIVE.

Известный певец и танцовщик Амадор Лопес посетил Ukrainian Fashion Week. Артист сейчас хорошо разговаривает на украинском языке и признался, что мотивировало его выучить соловьиную.

Об этом он эксклюзивно рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Амадор Лопес о том, как перешел на украинский язык

Амадор в феврале 2022 года получил паспорт Украины и пообещал себе овладеть украинским языком. Большинство друзей и знакомых насмехались над артистом и ему было непросто учить новый язык. Певец рассказал, что подтолкнуло его окончательно заговорить на украинском языке, несмотря на насмешки.

"Это очень легко. Я заснул "23 февраля", а очнулся "24 лютого". Когда я получил гражданство, я сказал, что хочу полностью перейти на украинский язык. Сначала это не удавалось: "Все говорили: "Это очень смешно", "У тебя не получается". Когда началась полномасштабная война, я понял — или сейчас, или никогда. У меня не самый лучший украинский язык, но свой и я этим очень горжусь", — поделился Лопес.

Впрочем, артист отметил, что не намерен отказываться от родного испанского языка. Он считает ее таким же милозвучным, как и украинский.

Напомним, певец ранее признался, почему стал украинцем. А также он рассказал, что ждет Украину после победы.