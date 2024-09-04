Амадор Лопес розповів про те, як допомагає ЗСУ

Амадор Лопес поділився, як допомагає нашим захисникам у розпал війни
Відомий співак та танцівник Амадор Лопес відвідав Ukrainian Fashion Week. Артист активно допомагає нашим військовим разом з іншими популярними зірками.
Про це він ексклюзивно розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.
Амадор Лопес про військових
Амадор намагається власними силами пришвидшити перемогу України. Артист разом з іншими відомим українськими зірками збирає на виступах кошти, на які закривають потреби наших захисників.
"Зараз у нас разом з команда "Команда А" концерти. Це Ауріка Ротару, Артур Боссо, Анна Добриднєва, Тоня Матвієнко. Ми разом дали вже понад 400 концертів. Збираємо кошти для наших бригад — медикаменти, машини, амуніцію та інше", — поділився Лопес.
Танцюрист нагадав українцям про те, що нині дуже важливо пам'ятати про наших захисників та допомагати їм.
Нагадаємо, співак раніше зізнався, чому став українцем. А також він розповів, що чекає на Україну після перемоги.
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