Амадор Лопес розповів про те, як допомагає ЗСУ

Співак та танцівник Амадор Лопес. Фото: Новини.LIVE

Відомий співак та танцівник Амадор Лопес відвідав Ukrainian Fashion Week. Артист активно допомагає нашим військовим разом з іншими популярними зірками.

Про це він ексклюзивно розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Амадор намагається власними силами пришвидшити перемогу України. Артист разом з іншими відомим українськими зірками збирає на виступах кошти, на які закривають потреби наших захисників.

"Зараз у нас разом з команда "Команда А" концерти. Це Ауріка Ротару, Артур Боссо, Анна Добриднєва, Тоня Матвієнко. Ми разом дали вже понад 400 концертів. Збираємо кошти для наших бригад — медикаменти, машини, амуніцію та інше", — поділився Лопес.

Танцюрист нагадав українцям про те, що нині дуже важливо пам'ятати про наших захисників та допомагати їм.

Нагадаємо, співак раніше зізнався, чому став українцем. А також він розповів, що чекає на Україну після перемоги.