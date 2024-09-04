Амадор Лопес рассказал о том, как помогает ВСУ

Амадор Лопес поделился, как помогает нашим защитникам в разгар войны
Известный певец и танцовщик Амадор Лопес посетил Ukrainian Fashion Week. Артист активно помогает нашим военным вместе с другими популярными звездами.
Об этом он эксклюзивно рассказал в интервью Новини.LIVE.
Амадор Лопес о военных
Амадор пытается своими силами ускорить победу Украины. Артист вместе с другими известными украинскими звездами собирает на выступлениях средства, на которые закрывают потребности наших защитников.
"Сейчас у нас вместе с командой "Команда А" концерты. Это Аурика Ротару, Артур Боссо, Анна Добрыднева, Тоня Матвиенко. Мы вместе дали уже более 400 концертов. Собираем средства для наших бригад — медикаменты, машины, амуницию и прочее", — поделился Лопес.
Танцор напомнил украинцам о том, что сейчас очень важно помнить о наших защитниках и помогать им.
Напомним, певец ранее признался, почему стал украинцем. А также он рассказал, что ждет Украину после победы.
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