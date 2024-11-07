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Аліна Шаманська вперше зізналася, чому покинула Руслана Ханумака

7 листопада 2024 06:30
Валерія Соколенко - Редактор
Аліна Шаманська зізналась, чому покинула "кварталівця" Руслана Ханумака — відео
Українська блогерка Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa
Валерія Соколенко - Редактор

Українська блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська зізналася, чому розлучилася з гумористом Русланом Ханумаком. Вона зазнавала морального насилля. 

Зізнанням дівчина поділилась під час інтерв'ю програмі "Ранок у великому місті".

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Скандальна блогерка Аліна Шаманська зізналась, що розлучилася з чоловіком через проблеми в шлюбі. Між нею та коміком  Русланом Ханумаком виник постійний психологічний тиск та недовіра. 

"Ніколи в цьому шлюбі я не була жертвою фізичного насильства, але морального — так. Для мене зрада — це навіть романтичне листування з іншою дівчиною. А таке було, і багато. Я про це знала, плакала, була розбита, і я цих всіх жінок знаю", — розповіла блогерка. 

Однак Шаманська намагається підтримувати нормальні стосунки з колишнім заради сина Артура. Вони були одружені сім років, втім минулого року шлюб повністю зруйнувався. 

"Я намагаюся заради сина вести нормальний діалог. Буду відверта, інколи в мене це не виходить, нерви здають. Інколи можу сказати гаряче слівце, бо я більше не даю себе ображати і переходити кордони", — додала Аліна. 

Аліна з сином Артуром
Аліна із сином Артуром. Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, блогерка Аліна Шаманська потрапила у скандал через те, що вдягнула військову форму та рекламувала службу в ЗСУ. Також дівчина розповіла, чому повернулася із США до України.

Руслан Ханумак скандал Квартал 95 розлучення Аліна Шаманська шлюб

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