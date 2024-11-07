Украинский блогер Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa

Украинский блогер Алина Шаманская призналась, почему рассталась с юмористом Русланом Ханумаком. Она подвергалась моральному насилию.

Признанием девушка поделилась во время интервью программе "Ранок у великому місті".

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Скандальный блогер Алина Шаманская призналась, что рассталась с мужем из-за проблем в браке. Между ней и комиком Русланом Ханумаком возникло постоянное психологическое давление и недоверие.

"Никогда в этом браке я не была жертвой физического насилия, но морального — да. Для меня измена — это даже романтическая переписка с другой девушкой. А такое было, и много. Я об этом знала, плакала, была разбита, и я этих всех женщин лично знаю", — рассказала блогер.

Однако Шаманская пытается поддерживать нормальные отношения с бывшим ради сына Артура. Они были женаты семь лет, впрочем, в прошлом году брак полностью разрушился.

"Я пытаюсь ради сына вести нормальный диалог. Буду откровенна, иногда у меня это не получается, нервы сдают. Иногда могу сказать горячее словцо, потому что я больше не даю себя оскорблять и переходить границы", — добавила Алина.

Алина с сыном Артуром. Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, блогер Алина Шаманская попала в скандал из-за того, что надела военную форму и рекламировала службу в ВСУ. Также девушка рассказала, почему вернулась из США в Украину.