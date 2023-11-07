Людство може загинути до кінця 21 століття — вчені б'ють на сполох

Загибель всього людства на планеті. Фото: Pinterest

Дослідники попередили, що навколишнє середовище нашої планети, яке останнім часом так активно змінюється, може спровокувати глобальну катастрофу. Через це вчені вважають, що людство може загинути вже до кінця століття.

Про це повідомляє Futurism.

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Людство може загинути до кінця століття

За словами вчених, на Землі може відбутися справжній екологічний колапс, який може настати вже до кінця століття. Зокрема, 15 тисяч вчених зі 161 країни світу стверджують, що людство продовжує ставати ближчим до справжньої катастрофи, тому життя на планеті під загрозою.

Моделювання знищення людства на Землі. Фото: Pexels

Як стверджує один з авторів дослідження Крістофер Вольф, якщо не робити якихось кроків, щоб вирішити цю проблему, людство, на жаль, не зможе вижити. За його словами, сьогодні люди на шляху до колапсу природних і соціально-економічних систем через сильну спеку і дефіцит ресурсів.

"Без дій, спрямованих на вирішення основної проблеми, коли людство бере від Землі більше, ніж воно може безпечно дати, ми на шляху до потенційного краху природних і соціально-економічних систем і світу з нестерпною спекою та дефіцитом їжі та прісної води", — каже Крістофер Вольф.

Ілюстрація Землі до та після загибелі. Фото: BBC

Вчений разом зі своїми колегами використовував велику кількість неочікуваних даних під час свого нового дослідження. Нові дані кажуть про те, що протягом 2023 року на Землі була побита велика кількість кліматичних рекордів.

Але, водночас, автори нового дослідження стверджують, що вже побачили невеликий прогрес у боротьбі зі змінами кліматичних умов.

Як вирішити проблему із загибеллю людства

Вчені розповіли, як саме можна вирішити цю проблему, щоб не дати людству загинути до кінця 21 століття.

"Ми повинні змінити нашу точку зору на кліматичну надзвичайну ситуацію з просто ізольованої екологічної проблеми на системну загрозу. Відмова від викопного палива разом із боротьбою з "надмірним споживанням багатих" — це дві перші речі, які необхідно зробити, щоб запобігти подальшій катастрофі до закінчення 21 століття", — кажуть автори дослідження.

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