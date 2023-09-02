Людство було на межі вимирання: нове дослідження вчених

Вчений проводить дослідження. Фото: росЗМІ

Вчені зі Східнокитайського університету виявили докази катастрофічного скорочення населення давніх людей. Майже 900 000 років тому кількість представників людства зменшилася до всього 1 280 особин, і така демографічна картина зберігалася понад 100 000 років.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Що відомо про нове дослідження вчених

Повідомляється, що для отримання такої інформації було застосовано новаторську модель, метою якої було дослідження генетичної спадщини. У ході роботи були аналізовані зразки ДНК 3 154 людей, які представляють різні етнічні групи.

Цей масовий спад населення збігся з різкими кліматичними коливаннями, включаючи настання льодовикового періоду та тривалі посухи. Такі умови призвели до загибелі багатьох тварин, яких залежало харчування древніх людей. Цей період, на думку вчених, збігається з часом існування останніх спільних предків сучасних людей, неандертальців та денисівців.

Дослідниця І-Сюань Пан підкреслює, що ці відкриття відкривають нові питання про місця проживання стародавніх людей та їх способи адаптації. Водночас експерти з Великої Британії, Нік Ештон і Кріс Стрінгер, підтверджують важливість цих результатів, вказуючи на глобальну кризу, яка вразила предків людства близько мільйона років тому і тривала десятки тисячоліть.

Нагадаємо, що вчені знайшли спосіб подолати смертельну дитячу хворобу рабдоміосаркому. Вони змогли перетворити ракові клітини на здорові.