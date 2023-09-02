Людство було на межі вимирання: нове дослідження вчених
Вчені зі Східнокитайського університету виявили докази катастрофічного скорочення населення давніх людей. Майже 900 000 років тому кількість представників людства зменшилася до всього 1 280 особин, і така демографічна картина зберігалася понад 100 000 років.
Про це пише Daily Mail.
Що відомо про нове дослідження вчених
Повідомляється, що для отримання такої інформації було застосовано новаторську модель, метою якої було дослідження генетичної спадщини. У ході роботи були аналізовані зразки ДНК 3 154 людей, які представляють різні етнічні групи.
Цей масовий спад населення збігся з різкими кліматичними коливаннями, включаючи настання льодовикового періоду та тривалі посухи. Такі умови призвели до загибелі багатьох тварин, яких залежало харчування древніх людей. Цей період, на думку вчених, збігається з часом існування останніх спільних предків сучасних людей, неандертальців та денисівців.
Дослідниця І-Сюань Пан підкреслює, що ці відкриття відкривають нові питання про місця проживання стародавніх людей та їх способи адаптації. Водночас експерти з Великої Британії, Нік Ештон і Кріс Стрінгер, підтверджують важливість цих результатів, вказуючи на глобальну кризу, яка вразила предків людства близько мільйона років тому і тривала десятки тисячоліть.
Нагадаємо, що вчені знайшли спосіб подолати смертельну дитячу хворобу рабдоміосаркому. Вони змогли перетворити ракові клітини на здорові.