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Ученые нашли способ сделать здоровыми раковые клетки у детей

30 августа 2023 23:13
- Мария Кучеренко
Как вылечить рабдомиосаркому: ученые нашли выход
Проведение исследований. Фото: Depositphotos
- Мария Кучеренко

Ученые нашли способ побороть смертельную детскую болезнь рабдомиосаркому. Они смогли превратить раковые клетки в здоровые.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Ученые нашли способ вылечить рак у детей

Рабдомиосаркома — агрессивный вид рака, которым чаще всего болеют дети и подростки. Он образуется в скелетных мышцах и приводит к неконтролируемому росту опухолей. Очень часто больные умирают. Но новые исследования дают надежду на то, что эта болезнь станет излечимой.

Исследования проводились группой учёных в лаборатории Cold Spring Harbor. Специалисты нашли способ заставить больные клетки избавиться от своего губительного действия и вернуться в вид мышечных.

"Опухоль просто теряет все атрибуты рака", — отметил молекулярный биолог, доктор Кристофер Вакок.

При рабдомиосаркоме клетки неконтролируемо делятся и теряют свои мышечные функции. Ученые для решения проблемы использовали концепцию дифференцированной терапии, заставив незрелые раковые клетки расти в своем привычном русле и перестать хаотично делиться.

Специалисты выяснили, что раковые клетки рабдомиосаркомы производят особый белок NF-Y, что способствует распространению рака. После его блокирования с помощью технологии генетического редактирования CRISPR клетки созревают и становятся обычными мышечными клетками, лишенными раковых свойств.

Напомним, когда ребенок получает сотрясение мозга, то родители очень волнуются, ведь после этого могут быть разные последствия. Однако исследователи канадского Калгарского университета отметили, что такая травма не влияет на IQ и интеллект человека.

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