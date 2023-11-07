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Погибнем до конца 21 века — ученые предупредили о катастрофе

7 ноября 2023 21:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Человечество может погибнуть до конца 21 века — ученые бьют тревогу
Гибель всего человечества на планете. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Исследователи предупредили, что окружающая среда нашей планеты, которая в последнее время так активно меняется, может спровоцировать глобальную катастрофу. Поэтому ученые считают, что человечество может погибнуть уже к концу века.

Об этом сообщает Futurism.

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Человечество может погибнуть к концу века

По словам ученых, на Земле может произойти настоящий экологический коллапс, который может наступить уже к концу века. В частности, 15 тысяч ученых из 161 страны мира утверждают, что человечество продолжает становиться более близким к настоящей катастрофе, поэтому жизнь на планете под угрозой.

Моделирование уничтожения человечества на Земле
Моделирование уничтожения человечества на Земле. Фото: Pexels

Как утверждает один из авторов исследования Кристофер Вольф, если не предпринимать каких-либо шагов, чтобы решить эту проблему, человечество, к сожалению, не сможет выжить. По его словам, сегодня люди на пути к коллапсу природных и социально-экономических систем из-за сильной жары и дефицита ресурсов.

"Без действий, направленных на решение основной проблемы, когда человечество берет от Земли больше, чем оно может безопасно дать, мы на пути к потенциальному краху природных и социально-экономических систем и мира с невыносимой жарой и дефицитом пищи и пресной воды", — говорит Кристофер Вольф.

Иллюстрация Земли до и после гибели
Иллюстрация Земли до и после гибели. Фото: BBC

Ученый вместе с коллегами использовал большое количество неожиданных данных во время своего нового исследования. Новые данные говорят о том, что в течение 2023 года на Земле было побито большое количество климатических рекордов.

Но авторы нового исследования утверждают, что уже увидели небольшой прогресс в борьбе с изменениями климатических условий.

Как решить проблему с гибелью человечества

Ученые рассказали, как можно решить эту проблему, чтобы не дать человечеству погибнуть до конца 21 века.

"Мы должны изменить нашу точку зрения на климатическую чрезвычайную ситуацию из просто изолированной экологической проблеме на системную угрозу. Отказ от ископаемого топлива вместе с борьбой с "чрезмерным потреблением богатых" — это две первые вещи, которые необходимо сделать, чтобы предотвратить дальнейшую катастрофу до окончания 21 века", — говорят авторы исследования.

Напомним, мы писали о том, что ученые обнаружили доказательства радикального сокращения населения древних людей.

Ранее мы рассказывали, что человечество может увидеть уничтожение природы на Земле.

Также мы сообщали о том, что люди могут столкнуться с настоящим интернет-апокалипсисом.

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