Вчені зафіксували у стратосфері дивні звуки, схожі на тріск

Можливо, наука стоїть на порозі нового відкриття? Фото: Pexels

Вчені з національної лабораторії Sandia в США виявили у стратосфері Землі загадкові звуки. Все почалося із того, що команда науковців вирішила дізнатися, чи можливо за допомогою вловлювання інфразвуку дізнатися про найближчі виверження вулканів, але інструменти, призначені для спостереження за вулканічною активністю, несподівано вловили дещо дуже незвичне. Провідний вчений Деніел Боумен, що брав участь у дослідженні стратосфери, описав дивні звуки як щось, схоже на тріск і шелест.

Про таємниче явище написали The Independent.

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Що це було?

Шум у стратосфері — це дещо унікальне, адже цей шар атмосфери, розташований на висоті від 11 до 50 кілометрів над поверхнею планети, відомий тим, що там завжди абсолютно тихо. Тиша дозволяє спеціальним аудіопристроям на повітряних кулях виявляти навіть ледь помітні звуки, наприклад — шум океанських хвиль або робота вітрових турбін. Надзвичайна чутливість інструментів, які використовуються для такої роботи, робить їх цінними під час фіксації широкого спектра атмосферних явищ.

Боумен припускає, що записані в стратосфері звуки можуть бути пов’язані з метеорологічними подіями або входженням метеоритів, які згоряють в атмосфері. Хоча дехто вірить у надприродне походження цих звуків Боумен вважає, що відсутність очевидного джерела випливає з обмеженості сучасних наукових знань. Він зазначає, що подібні звуки були записані під час масштабної програми в 1960-х роках, яка теж передбачала запуск повітряних куль у стратосферу.

Вчені не здаються

Пошук відповіді триває. Вчені заінтриговані можливостями, які відкриває нове відкриття, причому незалежно від того, що було його причиною: раніше незадокументовані метеорологічні явища чи інші атмосферні події. Дослідники сподіваються, що розвиток технологій і глибше розуміння стратосфери допоможуть пролити світло на цю загадку та розширити наші знання про складну динаміку атмосфери Землі.

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