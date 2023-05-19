Ученые зафиксировали в стратосфере странные звуки, похожие на треск

Может быть, наука стоит на пороге нового открытия? Фото: Pexels

Ученые из национальной лаборатории Sandia в США обнаружили в стратосфере Земли загадочные звуки. Все началось с того, что команда ученых решила узнать, возможно ли с помощью улавливания инфразвука узнать ближайшие извержения вулканов, но инструменты, предназначенные для наблюдения за вулканической активностью, неожиданно уловили нечто очень необычное. Ведущий ученый Дэниел Боумен, участвовавший в исследовании стратосферы, описал странные звуки как нечто похожее на треск и шелест.

О таинственном явлении написали The Independent.

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Что это было?

Шум в стратосфере — это несколько уникальное, ведь этот слой атмосферы, расположенный на высоте от 11 до 50 километров над поверхностью планеты, известен тем, что там всегда совершенно тихо. Тишина позволяет специальным аудиоустройствам на воздушных шарах обнаруживать даже едва заметные звуки, например шум океанских волн или гул работы ветровых турбин. Чрезвычайная чувствительность инструментов, используемых для такой работы, делает их ценными при фиксации широкого спектра атмосферных явлений.

Боумен предполагает, что записанные в стратосфере звуки могут быть связаны с метеорологическими событиями или вхождением в атмосферу сгорающих метеоритов. Хотя некоторые верят в сверхъестественное происхождение этих звуков Боумен считает, что отсутствие очевидного источника — это причина ограниченности современных научных знаний. Он отмечает, что подобные звуки также были записаны во время масштабной программы в 1960-х годах, также предполагавшей запуск воздушных шаров в стратосферу.

Ученые не сдаются

Поиск ответа продолжается. Ученые заинтригованы возможностями, открывающими новое открытие, причем независимо от того, что было его причиной: ранее незадокументированные метеорологические явления или другие атмосферные события. Исследователи надеются, что развитие технологий и более глубокое понимание стратосферы помогут пролить свет на эту загадку и расширить наши знания о сложной динамике атмосферы Земли.

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