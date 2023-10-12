Тисячі скелетів підказали, як розвиток людства вплинув на рівень насильства

Археологи розкопали стародавнє людське поховання. Фото: Adobe Stock

Незаперечною та наймоторошнішою частиною людської історії є насильство. Та чи змогли наші суспільства з плином часу стати менш жорстокими? Це складне питання неабияк зацікавило вчених, адже воно торкається самої суті людської природи.

Масштабне дослідження з цього приводу провела група науковців з університетів Тюбінгена, Барселони та Варшави. Вони вивчили тисячі стародавніх скелетів людей зі слідами насильницької смерті. Свої висновки оприлюднили в Nature Human Behaviour, пише Science Alert.

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Раніше деякі дослідники людської природи стверджували, що насильство у всіх його різних формах, від нападів та вбивств до рабства та тортур, зменшилося за тисячоліття в міру того, як ранні суспільства перейшли до "цивілізованого" життя.

Водночас інша група вчених була впевнена, що насильство посилилося в міру того, як люди об'єднувалися в багатолюдних містах, а нерівність різко зростала під владою контролюючих еліт.

Таким чином науковий світ поділився на два табори. Однак автори нового дослідження вирішили знайти правильну відповідь.

Черепно-мозкова травма свідчить про насильницьку смерть. Авторство: Joachim Wahl/University of Tübingen

Тисячі скелетів подарували ключ до правди — що досліджували вчені

У новій праці зазначається, що було вивчено та проаналізовано стан 3539 поранених скелетів, знайдених у Стародавній Месопотамії та на Близькому Сході (регіони сучасних Ірану, Іраку, Йорданії, Сирії, Лівану, Ізраїлю та Туреччини).

Дослідники шукали докази травм, до прикладу, таких як удари по черепу або вогнепальні рани на кістках.

Археологічні рештки людей були взяті з регіонів, позначених на карті. Авторство: Nature Human Behaviour, 2023

Це допомогло їм прийти до наступного висновку: людське насильство досягло піку приблизно 5300-6500 років тому, коли в Месопотамії формувалися перші міста, а потім занепали впродовж наступних 2000 років; а також, коли в ранньому та середньому бронзовому столітті (3300-1500 рр.. до н.е.) було встановлено закони, централізоване управління та торгівля.

Таким чином висновки демонструють закономірність зростання і спаду насильства впродовж історії.

Знайти причинно-наслідковий зв'язок з цієї синхронності навряд чи вдасться, проте вчені встановили, що зниження рівня насильства відбулося, коли ранні держави знайшли нові інструменти та можливості для того, щоб запобігти конфліктам всередині свого суспільства.

Так, до прикладу, завдяки організованій торгівлі міста могли запропонувати своїм громадянам певне процвітання, попри зниження врожайності через все більш посушливі умови, а правові системи надавали кошти для розв'язання суперечок.

Однак затишшя тривало недовго й насильницька природа людини знов проявилася. Згідно з аналізом, насильство знову зросло в епоху пізньої бронзи та залізного віку (1500–400 рр. до н. е.), коли великі кризи призвели до краху багатьох розвинених цивілізацій, а розширення імперій викликало хвилювання у всьому регіоні.

"Цьому сприяла 300-річна посуха, спричинені кліматом міграційні рухи та загальний економічний занепад", — пишуть дослідники, проводячи паралелі з періодом інків у гірській місцевості Наска в Перу, де інші дослідження показали, як брак ресурсів через клімат викликали кровопролитний конфлікт.

Таким чином автори праці змогли прослідкувати певні тенденції та закономірності.

"Існують переконливі докази того, що екстремальні кліматичні явища можуть вплинути на рівень конфліктів. Але вірно й те, що коли є інститути, здатні знизити й обмежити насильство, конфлікт можна зменшити", — сказав автор дослідження з Університету Барселони Джакомо Бенаті.

Що дає нам це знання?

Вчені підкреслюють, що результати цього дослідження є попередженням для сучасного світу, адже періоди спалахів насильства та жорстокості відбуваються циклічно й часто пов'язані з екологічними кризами.

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