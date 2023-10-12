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От убийств к пыткам: как изменялся уровень насилия с развитием человечества

12 октября 2023 20:14
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Тысячи скелетов подсказали, как развитие человечества повлияло на уровень насилия
Археологи раскопали древнее человеческое захоронение. Фото: Adobe Stock
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Неоспоримой и жуткой частью человеческой истории является насилие. Но смогли ли наши общества со временем стать менее жестокими? Этот сложный вопрос заинтересовал ученых, ведь он касается самой сущности человеческой природы.

Масштабное исследование на этот счет провела группа ученых из университетов Тюбингена, Барселоны и Варшавы. Они изучили тысячи древних скелетов людей со следами насильственной смерти. Свои выводы обнародовали в Nature Human Behaviour, пишет Science Alert.

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Ранее некоторые исследователи человеческой природы утверждали, что насилие во всех его различных формах, от нападений и убийств до рабства и пыток, уменьшилось за тысячелетие по мере того, как ранние общества перешли к "цивилизованной" жизни.

В то же время, другая группа ученых была уверена, что насилие усилилось по мере того, как люди объединялись в многолюдных городах, а неравенство резко возрастало под властью контролирующих элит.

Таким образом, научный мир разделился на два лагеря. Однако авторы нового исследования решили найти верный ответ.

 

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Черепно-мозговая травма свидетельствует о насильственной смерти. Авторство: Joachim Wahl/University of Tübingen

Тысячи скелетов подарили ключ к правде — что исследовали ученые

В новой работе отмечается, что было изучено и проанализировано состояние 3539 скелетов с ранениями, найденных в Древней Месопотамии и Ближнем Востоке (регионы современных Ирана, Ирака, Иордании, Сирии, Ливана, Израиля и Турции).

Исследователи искали доказательства травм, к примеру, таких как ушибы по черепу или огнестрельные раны на костях.

 

Ученые исследовали тысячи скелетов, чтобы понять, как изменялся уровень насилия с развитием человечества
Археологические остатки людей были взяты из регионов, отмеченных на карте. Авторство: Nature Human Behaviour, 2023

Это помогло им прийти к следующему выводу: человеческое насилие достигло пика примерно 5300-6500 лет назад, когда в Месопотамии формировались первые города, а затем пришли в упадок в течение следующих 2000 лет; а также, когда в раннем и среднем бронзовом веке (3300–1500 гг. до н.э.) были установлены законы, централизованное управление и торговля.

Таким образом, выводы демонстрируют закономерность роста и спада насилия на протяжении истории.

Найти причинно-следственную связь по этой синхронности вряд ли удастся, однако ученые установили, что снижение уровня насилия произошло, когда ранние государства нашли новые инструменты и возможности для предотвращения конфликтов внутри своего общества.

Так, например, благодаря организованной торговле города могли предложить своим гражданам определенное процветание, несмотря на снижение урожайности из-за все более засушливых условий, а правовые системы предоставляли средства для разрешения споров.

Однако затишье длилось недолго и насильственная природа человека вновь проявилась. Согласно анализу, насилие вновь возросло в эпоху поздней бронзы и железного века (1500–400 гг. до н. э.), когда крупные кризисы привели к краху многих развитых цивилизаций, а расширение империй вызвало волнение по всему региону.

"Этому способствовала 300-летняя засуха, вызванная климатом миграционными движениями и всеобщим экономическим упадком", — пишут исследователи, проводя параллели с периодом инков в горной местности Наска в Перу, где другие исследования показали, как нехватка ресурсов из-за климата вызвала кровопролитный конфликт.

Таким образом, авторы труда смогли проследить определенные тенденции и закономерности.

"Существуют убедительные доказательства того, что экстремальные климатические явления могут повлиять на уровень конфликтов. Но верно и то, что когда есть институты, способные снизить и ограничить насилие, конфликт можно снизить", — сказал автор исследования из Университета Барселоны Джакомо Бенати.

Что дает нам это знание?

Ученые подчеркивают, что результаты этого исследования являются предупреждением для современного мира, ведь периоды вспышек насилия и жестокости происходят циклически и часто связаны с экологическими кризисами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что образование нового суперконтинента может уничтожить все живое на планете Земля – ученые подсчитали, когда это произойдет.

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