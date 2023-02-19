Вчені відновили образ жінки – вона жила 2000 років тому у Саудівській Аравії

Реконструкція образу жінки

Близько 2000 років тому на території сучасної Саудівської Аравії жила жінка, яка належала народові набатеїв. Вчені із Саудівської Аравії провели реконструкцію обличчя цієї жінки, яка була представницею її народу.

Про це повідомляє Live Science.

Реконструкція особи

Хінат, як її назвали на підставі напису на гробниці, було поховано разом з останками ще 80 осіб у гробниці у віці 2000 років, що у Хегрі, на об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО.

Також повідомляється, що вчені з Саудівської Аравії використовували знання з криміналістики та палеопатології, а також комп'ютерну томографію та 3D-принтер для створення силіконового зображення жінки з темною шкірою та чорним волоссям, частково вкритим хусткою. Жінка належала народу набатеїв, який жив уздовж Торгового шляху пахощів у Саудівській Аравії 2000 років тому.

Розкопки гробниці, де було знайдено її останки та останки ще 80 осіб, дали можливість вивчити уявлення набатіїв про потойбічне життя, адже про цей народ відомо небагато, оскільки вони не залишили жодних літературних текстів чи записів. Згідно з дослідженнями, жінка дожила до 40-50 років, її зріст складав 1,6 метра, а її поховання свідчить про її середній соціальний статус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що археологи з Лундського університету у Швеції знайшли "скарб" рослин на борту затонулого скандинавського корабля 15 століття. Він належав датському королеві Гансу.